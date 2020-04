Le notizie del giorno – L’allarme della squadra di Serie A, disavventura per 3 calciatori ed altri 4 nei guai (Di venerdì 24 aprile 2020) Le notizie del giorno – Il Cagliari vorrebbe tornare in campo, ovviamente in sicurezza e secondo le regole stabilite dai protocolli. Si sta lavorando per la ripresa dal 4 maggio, ma potrebbero essere consentiti solo allenamenti individuale, con la ripresa vera e propria che potrebbe partire dal 18. A chiarire la situazione è stato il dg Mario Passetti. Queste le sue parole a L’Unione Sarda: “Vogliamo ripartire, ma con regole certe. Il Cagliari si augura di poter tornare quanto prima a fare quello che ci appassiona, ovvero giocare a calcio. Da una rosa di 25 elementi, considerando gli infortunati, arriveremmo a 12 giocatori disponibili”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Una storia incredibile sul mondo del calcio ai tempi del Coronavirus. Tre calciatori argentini sono rimasti bloccati in aeroporto senza possibilità di raggiungere il ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - ultime notizie – Ancora record di guariti in Italia. In Lombardia tornano a salire i decessi. L’assessore Gallera : «Rifarei la delibera sulle Rsa». Dal Consiglio Ue arriva l’ok per gli aiuti. Alla Camera passa la fiducia sul Cura Italia

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA : stima PIL 2021 del +4.7% nel DEF

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : stima PIL 2021 del +4.7% nel DEF (Di venerdì 24 aprile 2020) Ledel– Il Cagliari vorrebbe tornare in campo, ovviamente in sicurezza e secondo le regole stabilite dai protocolli. Si sta lavorando per la ripresa dal 4 maggio, ma potrebbero essere consentiti solo allenamenti individuale, con la ripresa vera e propria che potrebbe partire dal 18. A chiarire la situazione è stato il dg Mario Passetti. Queste le sue parole a L’Unione Sarda: “Vogliamo ripartire, ma con regole certe. Il Cagliari si augura di poter tornare quanto prima a fare quello che ci appassiona, ovvero giocare a calcio. Da una rosa di 25 elementi, considerando gli infortunati, arriveremmo a 12 giocatori disponibili”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Una storia incredibile sul mondo del calcio ai tempi del Coronavirus. Treargentini sono rimasti bloccati in aeroporto senza possibilità di raggiungere il ...

Agenzia_Ansa : Un #Fenicottero attraversa la strada vicino alle case, la foto è virale. Spettacolo notturno in #Sardegna, vicino… - Agenzia_Ansa : Confiscato in via definitiva il patrimonio del clan Spada di Ostia per un valore complessivo di 18 milioni. Era sta… - Agenzia_Ansa : Un #airone rosso è stato fotografato nell'area marina protetta di Torre Guaceto, nel Brindisino. Si trovava all'int… - CamineraNoa : #Alghero, #SaDie non si tocca! L'Istituto Fermi di Alghero rispetti la sospensione didattica per Sa Die de sa Sard… - Marc_OTSS : RT @Agenzia_Ansa: Fiorello: 'Io resto a casa, noi 60enni da proteggere' - #VIDEO In vista del prossimo compleanno 'tondo' si definisce un '… -

Ultime Notizie dalla rete : notizie del Coronavirus, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo Sky Tg24 Caserta, nessun contagio alla Polizia Municipale. Per l'agente esito negativo del tampone di verifica

La notizia circolava già da alcune ore ma la conferma ufficiale da parte dell'Asl è appena giunta in Comune ed al Comando di Polizia Municipale. La possibilità del contagio era emersa nel corso di una ...

Ecatombe di uccelli in Germania: morte 11 mila cinciarelle

A riportare la notizia è un gruppo di scienziati di tutela alla fauna ... di smettere di dare loro da mangiare o fornire abbeveratoi per ridurre la trasmissione del contagio ...

La notizia circolava già da alcune ore ma la conferma ufficiale da parte dell'Asl è appena giunta in Comune ed al Comando di Polizia Municipale. La possibilità del contagio era emersa nel corso di una ...A riportare la notizia è un gruppo di scienziati di tutela alla fauna ... di smettere di dare loro da mangiare o fornire abbeveratoi per ridurre la trasmissione del contagio ...