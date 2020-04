Le banche possono festeggiare Tutti a casa gli ispettori Bankitalia (Di venerdì 24 aprile 2020) Banca di Italia non ripartirà a maggio. Non che fosse chiuso l'istituto centrale di via Nazionale guidato da Ignazio Visco, perché da marzo è attivo il lavoro agile e buona parte di quel mestiere è possibile farlo a casa a distanza. E così continuerà sicuramente nelle prossime settimane, lasciando a Leggi su iltempo Dl imprese - Patuelli “Banche non possono salvare l’Italia”

Dl imprese - Patuelli “Banche non possono salvare l'Italia”

Da domani le banche possono richiedere garanzie fino a 25mila euro al fondo Pmi (Di venerdì 24 aprile 2020) Banca di Italia non ripartirà a maggio. Non che fosse chiuso l'istituto centrale di via Nazionale guidato da Ignazio Visco, perché da marzo è attivo il lavoro agile e buona parte di quel mestiere è possibile farlo aa distanza. E così continuerà sicuramente nelle prossime settimane, lasciando a

Gio43797420 : RT @m_paolo1: Schettino invece del MES può creare Euro con una banca pubblica( tipo MPS ) anche Draghi lo ha ammesso nell intervista al fin… - BerselliThomas : @tuunicaitalia Le banche a fronte di 2mrd di copertura possono garantire per 6mrd. Infatti i soldi sono gli finiti… - Delio_21 : @christi35368370 @Ryoga007 @GiampaoloGalli un passaggio chiave: 'La creaz. di moneta bancaria non dipende dal fatto… - ConfindustriaSa : Imprese e professionisti possono inviare richiesta a banche e altri intermediari finanziari per richiedere garanzia… - Stefano50711386 : @Mov5Stelle Hai cari amici dell'altra sponda che non possono fare a meno di dire volgarità, vi ricordo che in passa… -