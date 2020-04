L’azienda di disinfettanti è costretta a chiedere ai consumatori di non iniettarli in corpo, dopo le parole di Trump (Di venerdì 24 aprile 2020) Il Lysol e il Dettol sono due noti prodotti per disinfettare, marchi storici del settore negli Stati Uniti. Dopo le parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel corso di una conferenza stampa in cui ha fatto il punto sul coronavirus, le aziende che li producono sono state sommerse da richieste sul loro utilizzo e sulla possibilità del loro funzionamento contro il virus nel caso di iniezione nel corpo umano. Tanto da costringere Reckitt Benckiser Plc, titolare dei marchi, a pubblicare una dichiarazione in cui si diffida a utilizzare i prodotti in quel modo ipotizzato dal numero uno della Casa Bianca. LEGGI ANCHE > Trump si scopre virologo e propone iniezioni di disinfettante per curare il coronavirus disinfettanti iniettati, la dichiarazione della casa produttrice di Lysol e Dettol «In nessun caso – si legge nella dichiarazione – i nostri ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 24 aprile 2020) Il Lysol e il Dettol sono due noti prodotti per disinfettare, marchi storici del settore negli Stati Uniti. Dopo le parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel corso di una conferenza stampa in cui ha fatto il punto sul coronavirus, le aziende che li producono sono state sommerse da richieste sul loro utilizzo e sulla possibilità del loro funzionamento contro il virus nel caso di iniezione nel corpo umano. Tanto da costringere Reckitt Benckiser Plc, titolare dei marchi, a pubblicare una dichiarazione in cui si diffida a utilizzare i prodotti in quel modo ipotizzato dal numero uno della Casa Bianca. LEGGI ANCHE > Trump si scopre virologo e propone iniezioni di disinfettante per curare il coronavirusiniettati, la dichiarazione della casa produttrice di Lysol e Dettol «In nessun caso – si legge nella dichiarazione – i nostri ...

giornalettismo : I profili social di #Lysol e #Dettol sono stati invasi da richieste di spiegazioni, dopo le parole di #Trump sulle… - Bart1705 : RT @alinatede: Sarebbe solo ridicolo, se non fosse tragico: l'azienda che produce disinfettanti e costretta a diffondere un avvertimento :… - LRDPS : RT @alinatede: Sarebbe solo ridicolo, se non fosse tragico: l'azienda che produce disinfettanti e costretta a diffondere un avvertimento :… - alinatede : Sarebbe solo ridicolo, se non fosse tragico: l'azienda che produce disinfettanti e costretta a diffondere un avvert… - ConfindustriaUd : #Azienda della #Carnia si converte all'#ozono terapia | Kimera: dalla produzione di #tecnologie per l'illuminazione… -

Ultime Notizie dalla rete : L’azienda disinfettanti Amuchina, boom della produzione alla Angelini (ma prezzi invariati) Corriere della Sera