Lady Gaga e Ariana Grande incoronate regina e principessa del pop | “Hanno rimpiazzato

(Di sabato 25 aprile 2020) Il Los Angeles Times ha fatto scoppiare una bomba puttanpop. Il noto quotidiano statunitense ha incoronatodel pop ed ha aggiunto che le due hanno preso il posto di Madonna e Britney Spears. “Ogniha la suadoveva solo sceglierne una.ha dimostrato di essere la leader per la sua generazione. Il mondo adesso è pronto a barattare la vecchia immagine di Madonna e Britney Spears, per quelle di queste due più giovani star”. Secondo il LA Times Britney Spears e Madonna hanno dei problemi ad arrivare alle nuove generazioni, infatti avrebbero difficoltà soprattutto con i numeri sulle piattaforme di streaming, questo invece non succede per la Germanotta e la. Che i numeri dei nuovi album della Ciccone e della Spears non siano esaltanti è vero, ma non ...

RollingStoneita : #LadyGaga aveva già annunciato che avrebbe posticipato l'uscita prevista per il 10 aprile a causa dell'emergenza… - Fiorello : Nella storia. Celine Dion, Andrea Bocelli, Lady Gaga, Lang Lang, John Legend perform '... - team_world : Liam Payne, Niall Horan, Billie Eilish, Taylor Swift, Shawn Mendes e Lady Gaga sono solo ALCUNI degli ARTISTI che s… - e_ma_nue_le : Lady Gaga dovresti rilasciare #Chromatica. - arim0lukika : @megalindisima Pensei que eran Harry Potter e Lady gaga -

Ultime Notizie dalla rete : Lady Gaga

Quando è stato contattato per il film, il cantautore Jason Isbell era piuttosto scettico, ma si è dovuto ricredere. A star is born: Lady Gaga e Bradley Cooper in una scena Jason Isbell, quattro volte ...Dopo essere entrati nelle case delle popstar - in verità piuttosto schive nel mostrarle - per il concertone World Together at Home promosso da Lady Gaga (al momento in cui scriviamo ancora disponibile ...