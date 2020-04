La tecnologia di Google anti Covid-19 sui Huawei P30 ed altri device (Di venerdì 24 aprile 2020) Google e Apple stanno lavorando insieme per mettere a punto un sistema tecnologico per dispositivi iOS e Android che possa tenere traccia dei contatti Covid-19, ed a cui si era in precedenza ipotizzato gli smartphone Huawei non avrebbero avuto accesso (per tutto quello che sappiamo essere successo in relazione al ban USA). Stando a quanto raccontato a 'techradar.com' da alcune fonti ufficiali, anche Huawei porterà questa tecnologia sui suoi dispositivi lanciati prima di maggio 2019. Questo significa che i Huawei P30, la serie dei Mate 20 ed altri telefoni Huawei e Honor lanciati con i servizi Google riceveranno la tecnologia da parte di Big G. Tuttavia, i dispositivi successivi al lancio dei Mate 30 non si aggiungeranno a questa coda. Google e Apple hanno deciso di sviluppare il sistema di tracciamento dei contatti con Covid-19 in modo congiunto, per consentire l'uso della ... Leggi su optimagazine Google ci spiega il funzionamento di uDepth - la tecnologia 3D dei Pixel 4

Ecco come una tecnologia di Google migliora l’audio su Google Duo (Di venerdì 24 aprile 2020)e Apple stanno lavorando insieme per mettere a punto un sistema tecnologico per dispositivi iOS e Android che possa tenere traccia dei contatti-19, ed a cui si era in precedenza ipotizzato gli smartphonenon avrebbero avuto accesso (per tutto quello che sappiamo essere successo in relazione al ban USA). Stando a quanto raccontato a 'techradar.com' da alcune fonti ufficiali, ancheporterà questasui suoi dispositivi lanciati prima di maggio 2019. Questo significa che iP30, la serie dei Mate 20 edtelefonie Honor lanciati con i serviziriceveranno lada parte di Big G. Tuttavia, i dispositivi successivi al lancio dei Mate 30 non si aggiungeranno a questa coda.e Apple hanno deciso di sviluppare il sistema di tracciamento dei contatti con-19 in modo congiunto, per consentire l'uso della ...

LaStampa : Il framework di tracciamento dei contatti sarà distribuito come aggiornamento del sistema operativo per iPhone e co… - zazoomnews : La tecnologia di Google anti Covid-19 sui Huawei P30 ed altri device - #tecnologia #Google #Covid-19 #Huawei - EremitaMancato : RT @Gianlustella: @essere75 @Letargo6 Non è così. Qui si parla di un tracciamento “live” 24/24 con dati SANITARI trasferiti ad una società… - insomniac39012 : RT @Gianlustella: @essere75 @Letargo6 Non è così. Qui si parla di un tracciamento “live” 24/24 con dati SANITARI trasferiti ad una società… - LKynes4 : RT @LaStampa: Il framework di tracciamento dei contatti sarà distribuito come aggiornamento del sistema operativo per iPhone e come update… -

Ultime Notizie dalla rete : tecnologia Google App Immuni, domande e risposte (e il grosso problema con Apple e Google) Corriere della Sera Channel Factory nel Measurement Program di YouTube

Nel suo ruolo di partner YTMP, Channel Factory collaborerà con YouTube per garantire, attraverso le proprie soluzioni di misurazione, dati accurati ai clienti, mentre Google fornirà all’azienda ...

Migliore Smart TV Samsung 2020: guida all'acquisto

La tecnologia QLED utilizza il Quantum Dot ... la compatibilità con determinate app (da Mediaset Play a SkyGo passando per YouTube), l’interazione con Google Home e Alexa, e impareremo come si ...

Nel suo ruolo di partner YTMP, Channel Factory collaborerà con YouTube per garantire, attraverso le proprie soluzioni di misurazione, dati accurati ai clienti, mentre Google fornirà all’azienda ...La tecnologia QLED utilizza il Quantum Dot ... la compatibilità con determinate app (da Mediaset Play a SkyGo passando per YouTube), l’interazione con Google Home e Alexa, e impareremo come si ...