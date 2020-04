La Società di Immunologia contro Giulio Tarro

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 24 aprile 2020) La Società Italiana diClinica e Allergologia (Siica) ha pubblicato sul suo sito un documento con cui prende le distanze da, dopo le sue partecipazioni ad alcune trasmissioni televisive come Non è l’Arena. La nota è firmata dalla presidente della società Angela Santoni e dice cheè uno scienziato di modestissima caratura, un falso esperto ed è stato espulso dall’associazione: Fellini, oppresso dalla volgarità dei nostri tempi terminò “la voce della luna” con uno splendido “ ci vorrebbe un po’ di silenzio”. Sarebbe il commento più adatto al bailamme mediatico che accompagna il dramma epocale di COVID-19, bailamme che non si è privato della comparsa di, scienziato di modestissima caratura, autoproclamatosi candidato al ...