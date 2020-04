La situazione è nettamente migliorata. Il Coronavirus circola ma ha meno forza. Brusaferro (Iss): “Dati positivi non vuol dire abbassare la guardia” (Di venerdì 24 aprile 2020) La situazione epidemiologica è nettamente migliorata, ma il virus Covid-19 è ancora in circolazione e bisognerà tenerne conto in futuro. E’ quanto hanno affermato i vertici dell’Istituto superiore di Sanità nel corso della conferenza stampa settimanale dedicata all’emergenza Coronavirus. “Anche nelle zone a bassa circolazione ci sono dei focolai – ha detto il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro -, globalmente il tipo di intensità si è molto ridotta ma rimane una circolazione, ci deve essere sempre cautela nel muoversi”. “Il numero dei casi si sta riducendo – ha aggiunto il numero uno dell’Istituto superiore di Sanità – ma dobbiamo muoverci con grande cautela, per questo parliamo sempre di graduale riapertura, una situazione che richiede grande attenzione nelle misure di ... Leggi su lanotiziagiornale Coronavirus - ecco la luce in fondo al tunnel. L’ISS : “La curva mostra che i sintomatici si riducono - situazione nettamente migliorata” (Di venerdì 24 aprile 2020) Laepidemiologica è, ma il virus Covid-19 è ancora inzione e bisognerà tenerne conto in futuro. E’ quanto hanno affermato i vertici dell’Istituto superiore di Sanità nel corso della conferenza stampa settimanale dedicata all’emergenza. “Anche nelle zone a bassazione ci sono dei focolai – ha detto il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro -, globalmente il tipo di intensità si è molto ridotta ma rimane unazione, ci deve essere sempre cautela nel muoversi”. “Il numero dei casi si sta riducendo – ha aggiunto il numero uno dell’Istituto superiore di Sanità – ma dobbiamo muoverci con grande cautela, per questo parliamo sempre di graduale riapertura, unache richiede grande attenzione nelle misure di ...

