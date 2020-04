La replica di Al Bano a Feltri ma c’è poco da dire

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 24 aprile 2020) In tanti hannoto alle parole di Vittorio, tra questi anche Al, meridionale profondamente innamorato della sua terra. Da Stefano De Martino a I Sansoni, dai politici ai veri intellettuali, anche uomini di chiesa hanno risposto. C’è chi si è infuriato, la maggioranza ha riso, altri non hanno nemmeno perso tempo ma il cantante pugliese è stato ospite di Dritto e Rovescio e ha dovuto rispondere. Cosa ha detto ilttore di Libero in una puntata di Fuori dal coro? Ha espresso il suo punto di vita sulla distinzione tra Nord e Sud, anche se poi ha voluto rettificare parlando di inferiorità economica pensando che le sue affermazioni siano state strumentalizzate. Torniamo ad Al AlCarrisi che in genere ha grinta da vendere ma anche lui in questo caso aveva cosìdaperché l’argomento è troppo ...