La regolarizzazione delle persone straniere e la Costituzione (Di venerdì 24 aprile 2020) Il 22 aprile numerose Associazioni e centinaia di persone di ambiti sociali differenti hanno proposto una regolarizzazione delle persone migranti, che si differenza per molti aspetti da altre che stanno circolando, compresa quella di “fonte” governativa. Innanzitutto, è una proposta che non seleziona i/le migranti sulla base dei soli bisogni del mercato del lavoro italiano (agricoltura, pesca, assistenza domestica) ma intende dare visibilità giuridica e dunque dignità (art. 2 Costituzione) alle centinaia di migliaia di persone straniere che vivono in … Continua L'articolo La regolarizzazione delle persone straniere e la Costituzione proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 24 aprile 2020) Il 22 aprile numerose Associazioni e centinaia didi ambiti sociali differenti hanno proposto unamigranti, che si differenza per molti aspetti da altre che stanno circolando, compresa quella di “fonte” governativa. Innanzitutto, è una proposta che non seleziona i/le migranti sulla base dei soli bisogni del mercato del lavoro italiano (agricoltura, pesca, assistenza domestica) ma intende dare visibilità giuridica e dunque dignità (art. 2) alle centinaia di migliaia diche vivono in … Continua L'articolo Lae laproviene da il manifesto.

concetta1915 : RT @Ero_Straniero: ?? '#Regolarizzare i lavoratori immigrati per colpire le mafie' ?? Un importante contributo alla nostra battaglia per la… - asgi_it : RT @Ero_Straniero: ?? '#Regolarizzare i lavoratori immigrati per colpire le mafie' ?? Un importante contributo alla nostra battaglia per la… - MScacc : RT @s3rpe: nelle richieste di *regolarizzazione* per motivi di lavoro delle persone straniere, il baratro - laboescapes : 'Emergenza Covid: indispensabile la regolarizzazione delle persone straniere' dal #Naga #Milano - s3rpe : nelle richieste di *regolarizzazione* per motivi di lavoro delle persone straniere, il baratro -

Ultime Notizie dalla rete : regolarizzazione delle Emergenza Covid: indispensabile la regolarizzazione delle persone straniere Melting Pot La regolarizzazione delle persone straniere e la Costituzione

La questione giovanile e la sinistra Da dove ripartire Università, questioni di merito Senza fine Diffamazione Scorie ai nativi ...

Come lavorare ed andare in Concessionaria dopo il Coronavirus

Prima di recuperare il tempo perduto, tuttavia, è necessaria una meticolosa preparazione al fine di regolarizzare gli spazi di lavoro e di accoglienza della clientela, motivo per cui sono state ...

La questione giovanile e la sinistra Da dove ripartire Università, questioni di merito Senza fine Diffamazione Scorie ai nativi ...Prima di recuperare il tempo perduto, tuttavia, è necessaria una meticolosa preparazione al fine di regolarizzare gli spazi di lavoro e di accoglienza della clientela, motivo per cui sono state ...