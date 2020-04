La Questura di Roma non ha mai pubblicato un documento sul divieto di attività ricreative in mare (Di venerdì 24 aprile 2020) I social hanno accompagnato questa quarantena facendo compagnia a molti italiani. Come ogni cosa, però, quando si allarga la scala dell’utilizzo si rischia di restare vittime di bufale. L’ultima, circolata tra pagine web e chat Whatsapp, riguarda un presunto documento firmato dalla Questura di Roma che impone il divieto attività ricreative in mare fino all’11 giugno. La stessa autorità è stata costretta a smentire la veridicità di quel documento LEGGI ANCHE > La pericolosità di sostenere che la nicotina protegga dal coronavirus Nel documento datato 16 aprile, che riportava l’intestazione della Divisione della Polizia Amministrativa e sociale della Questura di Roma, è scritto (con un italiano alquanto incerto, e già questo dovrebbe far saltare la cosiddetta pulce al naso): Si fa divieto assoluto fino ... Leggi su giornalettismo Coronavirus. Il falso documento della Questura di Roma con i divieti per le attività ricreative in mare

Coronavirus - associazione Giovani cinesi dona 3.500 mascherine alla Questura di Roma e all'Anps

