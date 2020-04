La partita europea Italia | passi avanti

Leggi su ecodibergamo

(Di venerdì 24 aprile 2020) Giuseppe Conte esce dal Consiglio Europeo con più risultati di quanto probabilmente egli stesso si aspettava dopo che la scorsa settimana i ministri dell’Economia della zona euro si sono quasi impantanati nelle trattative preparatorie. L’obiettivo principale del presidente del Consiglio è infatti quasi a portata di mano: il Fondo per la ripresa proposto dalla Francia e sostenuto dall’e dalla Spagna non è ancora una realtà, e su di esso non c’è l’accordo definitivo sul «quanto» e sul «quando», però i leader hanno convenuto che si può fare, e anche abbastanza in fretta e che si baserà sul bilancio comunitario che per questa ragione dovrà aumentare. Ora tocca alla Commissione fare una proposta concreta in pochi giorni.