La nuova ordinanza di Zaia in Veneto che «apre tutto quello che può»

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 24 aprile 2020) Dal momento che i dati vedono un continuo miglioramento, “annuncio una: siamo andati a raschiare il fondo del barile togliendo tutte le restrizioni che si potevano togliere. Lo abbiamo fatto con lucidita’, una decisione frutto di un trend positivo”. Lo afferma il governatore delLuca, chiarendo che laentrerà in vigore oggi alle 15. Ciò detto, “i cittadini non leggano questacome un ‘tutti in piazza che è finita’, non è così”. Quindi non bisogna “calare la guardia”. Ladiinche «che può» Nello specifico, l’prevede che ristoranti e pizzerie possano effettuare vendita per asporto, con ordinazione online e telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro siano ...