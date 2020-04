La nautica al Governo: «Ripartire dal 27 aprile» (Di venerdì 24 aprile 2020) Il futuro del settore. I grandi yacht, gli armatori e i posti di lavoro ai tempi del covid. A fare il punto di una situazione dove le incertezze sono ancora molte è il patron di The Italian Sea Group, Giovanni Costantino.Quale momento sta vivendo la nautica? La nautica ha subito rallentamenti e blocchi delle attività produttive e commerciali e per capire quale sarà il reale impatto del il Covid-19 bisognerà aspettare le evoluzioni dei prossimi mesi. Gli obiettivi del 2020, anche nella visione più ottimistica, saranno intaccati almeno del 30%. La ripresa sarà lenta e dovrà essere gestita correttamente. Fondamentali saranno non solo la reazione italiana ma soprattutto quella europea ed extraeuropea; se gli altri stati reagiranno in maniera positiva riuscendo ed evitare il ritorno del virus, possiamo sperare di recuperare parzialmente ... Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 24 aprile 2020) Il futuro del settore. I grandi yacht, gli armatori e i posti di lavoro ai tempi del covid. A fare il punto di una situazione dove le incertezze sono ancora molte è il patron di The Italian Sea Group, Giovanni Costantino.Quale momento sta vivendo la? Laha subito rallentamenti e blocchi delle attività produttive e commerciali e per capire quale sarà il reale impatto del il Covid-19 bisognerà aspettare le evoluzioni dei prossimi mesi. Gli obiettivi del 2020, anche nella visione più ottimistica, saranno intaccati almeno del 30%. La ripresa sarà lenta e dovrà essere gestita correttamente. Fondamentali saranno non solo la reazione italiana ma soprattutto quella europea ed extraeuropea; se gli altri stati reagiranno in maniera positiva riuscendo ed evitare il ritorno del virus, possiamo sperare di recuperare parzialmente ...

