La mamma dell’attaccante si fidanza con un toy boy | ma lui aveva relazioni omosessuali

(Di venerdì 24 aprile 2020) Una storia che nemmeno Beautiful. Nadine Gonçalves è ladi Neymar e solo qualche giorno faannunciato la storia d’amore con un toy boy, Tiago Ramos, 23 enne. La relazionemolto fatto discutere, ma adesso si è verificato un colpo di scena: è tutto finito. In particolar modo secondo quanto riportano i media brasiliani la colpa della rottura sono state leche il ragazzoavuto con altri uomini. Secondo quanto affermano Extra e Lance, Ramos è bisessuale e ha avuto diversi partner di sesso maschile,persino una relazione con due uomini sposati, come dichiarato da Hans Madrid, 24 anni, marito dell’uomo d’affari di 32 anni Raphael Stemberg. Sfoglia la fotogallery in alto con tutte le immagini. La moglie del calciatore raggiunge 1,6 milioni di follower e si spoglia completamente nuda FOTO e ...