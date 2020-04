La Lega vuole sfiduciare Gualtieri per aver appoggiato il Mes senza consultare le Camere

davidealgebris : Quando un Populista/Nazionalista (Lega / M5S / FDI) ti dice che si aspetta Solidarietà, tradotto in Italiano vuole… - davidealgebris : Populisti Italiani : Oggi al Parlamento Europeo M5s ha votato contro European Recovery Fund e Lega e Forza Italia c… - CarloCalenda : Sondaggio: l’80% degli elettori del PD è soddisfatto dell’operato del Governo e vuole che vada avanti. Più o meno s… - AnnaCoronas : @fuoridalcorotv @mariogiordano5 @matteosalvinimi @LegaSalvini Sei una person per bene che vuole il bene di noi IT… - YanezPeter : @factchecking18 @apedivetro @MarcoNarcisi1 @IMoresi Passa perché, a parte qualche pezzo grosso, nessun parlamentar… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega vuole

AGI - Agenzia Italia

Nel fai da te dell'uscita dall'emergenza, Luca Zaia ha deciso di correre piuforte degli altri, nel giorno in cui in Veneto si registrano 348 contagi inpiu rispetto a ieri. Il governatore leghista vuol ...Duro attacco di Ninni Corda, allenatore del Foggia, al presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. Il tecnico rossonero è intervenuto ... visto che in consiglio federale ha l’11%. Ghirelli vuole ...