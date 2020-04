La FISG ha annunciato lo stanziamento di 1.3 milioni di euro per fronteggiare la crisi

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 aprile 2020) Un importante annuncio arriva dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, riunitasi in Consiglio Federale. Come riportato sul sito federale, tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria che ci accomuna tutti in queste ultime settimane, lahalodi una cifra complessiva di 1,3diper sostenere l’attività di base, incentivare l’organizzazione di gare ed eventi sportivi sul territorio e garantirne la piena partecipazione. Si tratta di un investimento straordinario, pari al 57% del patrimonio netto disponibile della Federghiaccio. La Federazione per far fronte allaha attinto così direttamente agli utili prodotti negli ultimi due anni grazie all’organizzazione dei Mondiali di Figura 2018 e dell’ISU Grand Prix Final dello scorso dicembre, in aggiunta ad una virtuosa gestione di cassa delle ...