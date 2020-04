La figlia di Totti e Ilary Blasi sbarca su TikTok – VIDEO

(Di venerdì 24 aprile 2020) Chanel, ladi Francescosu Tik Tok e fa subito il pieno di like: virale unin cui balla in famiglia. Chanel, ladell’ex capitano della Roma, Francescoe disu Tik Tok e conquista subito tutti. 13 anni a maggio, la ragazza … L'articolo Ladisuè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

tweetnewsit : L'ex calciatore della '#Roma', Francesco #Totti, è apparso su '#Tiktok'. Il capitano è approdato sulla famosa appli… - BITCHYFit : La figlia di Francesco Totti e di Ilary Blasi debutta su TikTok e conquista tutti - stefanodonno75 : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : La figlia di Francesco Totti nuova influencer su T... -

Ultime Notizie dalla rete : figlia Totti

Chanel, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, sbarca su Tik Tok e fa subito il pieno di like: virale un video in cui balla in famiglia. Chanel, la figlia dell’ex capitano della Roma, Francesco ..."Se domani dovesse arrivare una proposta dalla Lazio per mio figlio? Se dipendesse da me, ci penserei. Conoscendo Christian, neanche mi farebbe discutere". Così Francesco Totti risponde, da ...