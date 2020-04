La FIFA aiuta il calcio in crisi: 150 milioni di dollari a 211 federazioni (Di venerdì 24 aprile 2020) 150 milioni di dollari, suddivisi per 211 federazioni, fanno poco più di mezzo milione ad associazione. La FIFA l’ha chiamato programma “Forward 2.0”, immediatamente ribattezzato “piano Marshall” dalla stampa, ed è un anticipo di fondi che il governo mondiale del calcio ha cominciato a distribuire alle singole federazioni sotto forma di “aiuti” per fronteggiare la crisi da pandemia. In pratica spiccioli per le spese correnti, pagare gli stipendi degli impiegati, ecc… “La pandemia ha causato sfide senza precedenti per l’intera comunità calcistica e, in quanto organo di governo mondiale, è dovere della FIFA supportare quelli che si trovano ad affrontare bisogni acuti”, ha detto il presidente Gianni Infantino. “L’impegno della FIFA inizia fornendo assistenza finanziaria immediata ... Leggi su ilnapolista Coronavirus FIFA/ Pronti 150 milioni di dollari per aiutare le federazioni

La FIFA valuta una possibile terza finestra di mercato : l'intento è aiutare i club

La FIFA prepara un fondo per aiutare i club in difficoltà (Di venerdì 24 aprile 2020) 150di, suddivisi per 211, fanno poco più di mezzo milione ad associazione. Lal’ha chiamato programma “Forward 2.0”, immediatamente ribattezzato “piano Marshall” dalla stampa, ed è un anticipo di fondi che il governo mondiale delha cominciato a distribuire alle singolesotto forma di “aiuti” per fronteggiare lada pandemia. In pratica spiccioli per le spese correnti, pagare gli stipendi degli impiegati, ecc… “La pandemia ha causato sfide senza precedenti per l’intera comunità calcistica e, in quanto organo di governo mondiale, è dovere dellasupportare quelli che si trovano ad affrontare bisogni acuti”, ha detto il presidente Gianni Infantino. “L’impegno dellainizia fornendo assistenza finanziaria immediata ...

napolista : La FIFA aiuta il calcio in crisi: 150 milioni di dollari a 211 federazioni Infantino: “Il nostro impegno per forni… - romanewseu : Il TG di Romanews, gli aggiornamenti del pomeriggio (24/04/2020): #Malagò e il protocollo per la ripresa dello spor… - spaziocalcio : La #FIFA agisce in aiuto alle federazioni: 150 milioni di dollari in distribuzione immediata - GianlucaMalomo : Quando vuoi prendere per il culo un tuo amico e fifa ti aiuta #PS4share -

Ultime Notizie dalla rete : FIFA aiuta La FIFA aiuta il calcio in crisi: 150 milioni di dollari a 211 federazioni IlNapolista Coronavirus, da Fifa 150 mln dollari a federazioni

La Fifa invierà alle federazioni tutti i fondi in sospeso destinati a coprire le spese operative per gli anni 2019 e 2020. Questa è la prima fase del piano per aiutare la comunità calcistica colpita ...

FIFA, al via la distribuzione dei finanziamenti per le federazioni

"La FIFA nei prossimi giorni distribuirà i finanziamenti operativi dovuti alle federazioni associate per gli anni 2019 e 2020, come primo passo di un piano di soccorso per aiutare la comunità ...

La Fifa invierà alle federazioni tutti i fondi in sospeso destinati a coprire le spese operative per gli anni 2019 e 2020. Questa è la prima fase del piano per aiutare la comunità calcistica colpita ..."La FIFA nei prossimi giorni distribuirà i finanziamenti operativi dovuti alle federazioni associate per gli anni 2019 e 2020, come primo passo di un piano di soccorso per aiutare la comunità ...