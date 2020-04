La Ferrari può lasciare la F1? Ipotesi da seguire col taglio del budget cap | il progetto

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 aprile 2020) Lapotrebbe davverola F1? Sembra impossibile ma il tema circola ciclicamente nel Circus e se ne è tornato a parlare ieri dopo le dichiarazioni rilasciate da Mattia Binotto al The Guardian, la Scuderia di Maranello è infatti contraria alla riduzione del buget cap, ovvero il tetto di spesa massimo imposto nella massima categoria dell’automobilismo: “Il limite di 145 milioni di dollari previsto per il 2021 è già un ridimensionato importante, se questo limite dovesse scendere ulteriormente (si parla di 130 milioni di dollari nel 2022, ndr) allora potrebbe costringerci a valutare altre opzioni per garantire un futuro al nostro DNA da corsa“. Non si tratterebbe però di una minaccia dila Formula 1 come ha sottolineato it.motorsport.com. Al momento ci sono circa 1000 persone impegnate nella Gestione Sportiva della ...