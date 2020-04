La fase è discendente Ma non saremo liberi da un giorno all' altro

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 24 aprile 2020) Francesca Angeli Il direttore sanitario dello Spallanzani: "Chi ignora le regole compie un vero delitto" «Vedo in giro comportamenti sbagliati e che non esito a definire delittuosi da parte di chi ignora le misure di contenimento e non rispetta le regole: così rischiamo di vanificare gli sforzi fatti fino ad ora». Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma ha appena incassato i complimenti del presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, per il «lavoro formidabile» del team dell'Istituto che, curando la coppia di turisti cinesi, ha di fatto messo a punto un trattamento di cura sperimentale per il Covid 19, un virus per molti aspetti ancora sconosciuto. Per questo, insiste Vaia, non si può pensare che la2 significhi che da un...