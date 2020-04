La difesa del Dap non regge Già scarcerati ben 34 mafiosi Dubbi sulla direttiva

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 24 aprile 2020) Nonostante le rassicurazioni di questi giorni, la confusadata dal Dap per far fronte all’emergenza coronavirus nelle carceri ha finito per portare già alla scarcerazione di ben 34 boss. E sembra che l’elenco degli uomini d’onore agli arresti domiciliari sia destinato pure a crescere. Si accumulano le richieste di domiciliari, tra cui quella di Raffaele Cutolo. Torna a casa Francesco detto Ciccio La Rocca, 82 anni, capo della famiglia di Caltagirone, condannato per omicidio e associazione mafiosa, Santo Porpora, che doveva scontare oltre 10 anni per 2 condanne nei blitz “Paesan blues” sui legami tra mafia siciliana e americana e “Nuovo Mandamento” a San Giuseppe Jato. Arrestato per estorsione con l’aggravante mafiosa il boss del clan Casalnuovo, Giuseppe Piscopo, è stato scarcerato come Placido Toscano, implicato in ...