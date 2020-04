La dieta pegana | come funziona il mix tra dieta paleo e vegana

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 24 aprile 2020) Provate a combinare la dieta paleo con quella vegana: cosa ottenete? Un regime alimentare, oggi molto in voga, definito dieta pegana, ideato dal dottor Mark Hyman, medico, direttore del Cleveland Clinic Center for Functional Medicine, presidente del consiglio d’amministrazione dell’Institute for Functional Medicine e fondatore e direttore dell’Ultra-Wellness Center. Autore di svariati bestseller, tra questi vi è “Cosa devo mangiare?” (Mondadori), in cui prende in esame il complicato mondo dell’alimentazione sana e lo rende “facile da digerire”, riservando una spiegazione anche alla dieta pegana.