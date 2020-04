La Corte Ue boccia Ryanair: per i biglietti online vanno indicati l’Iva e i costi per la carta di credito (Di venerdì 24 aprile 2020) Vittoria dell’Antitrust su Raynair: dall’Iva al web check-in alla carta di credito utilizzata i costi devono essere immediatamente visibili per chi prenota online Leggi su ilsole24ore Corte Ue boccia Napoli e Palermo sulla mobilità : "Oltre 600 milioni spesi - ma mezzi pubblici vuoti"

Giovanna Abate boccia i papà-corteggiatori | La tronista dice la sua a Uomini e Donne (Di venerdì 24 aprile 2020) Vittoria dell’Antitrust su Raynair: dall’Iva al web check-in alla carta di credito utilizzata idevono essere immediatamente visibili per chi prenota

portavenezia : RT @giuseppebaggio: 26/04/2020 #EU #Italia #NoMes #economy 'l'euro si salva solo se la #Bce fornirà moneta creata dal nulla, senza l'effett… - giuseppebaggio : 26/04/2020 #EU #Italia #NoMes #economy 'l'euro si salva solo se la #Bce fornirà moneta creata dal nulla, senza l'ef… - salidaparallela : RT @ElioLannutti: La Corte Ue boccia Ryanair: per i biglietti online vanno indicati l’Iva e i costi per la carta di credito @sole24ore http… - marcoranieri72 : RT @ElioLannutti: La Corte Ue boccia Ryanair: per i biglietti online vanno indicati l’Iva e i costi per la carta di credito @sole24ore http… - ElioLannutti : La Corte Ue boccia Ryanair: per i biglietti online vanno indicati l’Iva e i costi per la carta di credito @sole24ore -