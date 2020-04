La buona notizia dell’infettivologo: “Il Coronavirus sta morendo, ora è più debole”. Ecco perché (Di venerdì 24 aprile 2020) Coronavirus, l'epidemiologo conferma: "Vediamo una diminuzione complessiva del numero dei casi, e questo è un dato continuo, accertato e costante" “Vediamo una diminuzione complessiva del numero dei casi, e questo è un dato continuo, accertato e costante“: lo ha spiegato, in un’intervista a ‘La Verità’ Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova. “I ricoveri che stiamo vedendo in ospedale negli ultimi giorni sono di pazienti con una complessità molto più bassa. Quindici giorni fa arrivavano pazienti che avevano fame d’aria, soffocavano. Bisognava uscire dal pronto soccorso con una mascherina d’ossigeno o bisognava subito intervenire con il casco o addirittura l’intubazione. Oggi questi casi non arrivano più o quantomeno ne arrivano ... Leggi su howtodofor Coronavirus - buona notizia in casa Sampdoria : tutti i calciatori positivi sono adesso guariti

La buona notizia : nel salernitano nessuno contagio da covid-19 nella giornata di ieri

Ultime Notizie dalla rete : buona notizia Speranza: «Finalmente una buona notizia, le misure funzionano. Ma occorre tanta prudenza Pianetagenoa1893.net Edilizia scolastica in Abruzzo, Colletti su sblocco fondi

REGIONE – “Una buona notizia per le scuole abruzzesi. Il Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha comunicato che sono stati sbloccati e ripartiti i fondi per l’edilizia scolastica. L’Abruzzo avrà ...

Coronavirus, vaccino: in Italia sperimentazione durante l'estate

I ricercatori puntano a completare lo studio nel prossimo mese di novembre. Anche lo studio della società cinese Cansino Biologics si trova in fase avanzata di sperimentazione clinica, con il ...

