La Bundesliga si muove: «Ripartire unica possibilità per tenere in vita la Lega» (Di venerdì 24 aprile 2020) «Ripartire è l’unica possibilità per tenere in vita la Bundesliga», ha detto ieri Christian Seifert, amministratore deLegato della Dfl, la Lega tedesca. Come riporta la Gazzetta dello Sport, deciderà la conferenza dei ministri dello Sport del 30 aprile, con la presenza della Cancelliera Angela Merkel che la settimana scorsa aveva vietato tutte le manifestazioni di … L'articolo La Bundesliga si muove: «Ripartire unica possibilità per tenere in vita la Lega» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 24 aprile 2020) «è l’possibilità perinla», ha detto ieri Christian Seifert, amministratore deto della Dfl, latedesca. Come riporta la Gazzetta dello Sport, deciderà la conferenza dei ministri dello Sport del 30 aprile, con la presenza della Cancelliera Angela Merkel che la settimana scorsa aveva vietato tutte le manifestazioni di … L'articolo Lasi: «possibilità perinla» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

