La Bundesliga è pronta a ripartire (Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di Lettura: 7 minuti Probabile ripartenza il 16 maggio ripartire, sì. Anche presto, perché altrimenti ne andrebbe della sopravvivenza della Bundesliga. «E’ l’unica possibilità per tenere in vita la Lega», ha detto ieri Christian Seifert, dirigente della Federcalcio tedesca. Ma ripartire senza arroganza, senza voler mettere il calcio davanti ai bisogni della gente. Senza sostituirsi alle decisioni della politica, alle imposizioni necessarie dei medici. Nell’illustrare il piano di riavvio del campionato, con condizioni anti virus, l’amministratore delegato della Dfl, la Lega tedesca, sembrava quasi volesse alzare un dito e sottovoce chiedere: «Possiamo?». La palla alla politica Deciderà la conferenza dei ministri dello Sport del 30 aprile, con la presenza della Cancelliera che la settimana scorsa ... Leggi su lapiazzettadellosport Bundesliga pronta a ripartire il 9 maggio. Gli ultras contrari. Deciderà la Merkel

Bundesliga pronta a ripartire : “Far riprendere stagione è la sola possibilità di sopravvivenza per molti club”

La Bundesliga pronta a ripartire - le condizioni : test prima delle partite e numero di persone limitato (Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di Lettura: 7 minuti Probabile ripartenza il 16 maggio, sì. Anche presto, perché altrimenti ne andrebbe della sopravvivenza della. «E’ l’unica possibilità per tenere in vita la Lega», ha detto ieri Christian Seifert, dirigente della Federcalcio tedesca. Masenza arroganza, senza voler mettere il calcio davanti ai bisogni della gente. Senza sostituirsi alle decisioni della politica, alle imposizioni necessarie dei medici. Nell’illustrare il piano di riavvio del campionato, con condizioni anti virus, l’amministratore delegato della Dfl, la Lega tedesca, sembrava quasi volesse alzare un dito e sottovoce chiedere: «Possiamo?». La palla alla politica Deciderà la conferenza dei ministri dello Sport del 30 aprile, con la presenza della Cancelliera che la settimana scorsa ...

capuanogio : La #Bundesliga pronta a ripartire col campionato il 9 maggio appena avrà il via libera del Governo. Protocollo med… - sscalcionapoli1 : CdM – Gioie e dolori di Demme: nessun rimpianto nonostante la Bundesliga sia pronta a ripartire… - Ste_Gualdoni : RT @capuanogio: La #Bundesliga pronta a ripartire col campionato il 9 maggio appena avrà il via libera del Governo. Protocollo medico stri… - Stefano18978 : RT @capuanogio: La #Bundesliga pronta a ripartire col campionato il 9 maggio appena avrà il via libera del Governo. Protocollo medico stri… - MattiaMiceli91 : RT @capuanogio: La #Bundesliga pronta a ripartire col campionato il 9 maggio appena avrà il via libera del Governo. Protocollo medico stri… -