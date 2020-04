La bella Efimova nuota nella sua cucina e sbanca sui social

(Di venerdì 24 aprile 2020) Una sequenza di braccia che ha fatto il giro del web. La campionessa del mondo Yuliya, magari non ha pieno accesso alla piscina, causa coronavirus, ma è andata ovunque sui, mentre esegue un impressionante allenamento di Medley Swimming sul bancone della sua. LaYuliya ha collezionato 213 mila visualizzazioni su Instagram in una settimana, ma il video è stato diffuso dai fan di tutto il pianeta su Twitter, Facebook e Linkedinndo letteralmente in rete.

