KIM JONG-UN È MORTO? Nodo successione | Cina vorrebbe cambio gestione del potere

SkyTG24 : Kim Jong-un, mistero sulla sorte del leader nordcoreano - LaStampa : “Kim Jong-un potrebbe essere già morto” - Affaritaliani : Corea, la voce: 'Kim è già morto' Erede, Cina, Usa: che cosa cambia - LukasGiorgis : RT @lercionotizie: #ultimora 'Quelli al sud sempre inferiori', Kim Jong Un nomina suo erede Vittorio Feltri - Djesybig : RT @lercionotizie: #ultimora 'Quelli al sud sempre inferiori', Kim Jong Un nomina suo erede Vittorio Feltri -

Ultime Notizie dalla rete : KIM JONG

L’ex senatore, contattato oggi da Termometro politico per un commento, dice di non sapere nulla. Kim Jon-Un è stato lo zimbello dell’Occidente per qualche tempo, specie durante l’escalation ..."Ritengo che le indiscrezioni sullo stato di salute di Kim Jong-un siano incorrette". Ad affermarlo è il presidente americano Donald Trump, che puntando il dito contro la Cnn, da cui non ha accettato ...