Katie Holmes e la figlia Suri | che «si sono salvate a vicenda» dopo il divorzio

(Di venerdì 24 aprile 2020) Katie Holmes e sua figlia Suri «si sono salvate a vicenda» dopo essersi allontanate da Tom Cruise: «Sono una vera squadra, hanno un rapporto bellissimo», ha raccontato una fonte a Us Weekly. Nel giugno del 2012 Katie ha divorziato da Tom dopo sei anni di matrimonio. In cambio di un mantenimento milionario e dell’affido esclusivo della figlia Suri. Da allora Katie, per allontanare la bambina dai riflettori e farle vivere una vita il più possibile normale, ha lasciato Los Angeles e si è trasferita con la figlia nella più tranquilla New York. E tra le due si è creato un «legame fortissimo»: «Non è facile trovare una coppia madre-figlia unita da tanta sintonia». Secondo l’insider le due si sostengono sempre l’un l’altra: «Quando Katie è triste o stressata, Suri è dolce e comprensiva. Katie è convinta che la figlia sia il suo angioletto. Non è esagerato dire che si sono salvate a vicenda».