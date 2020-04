Jovanotti: «Vi racconto il mio viaggio, fatto di emozioni, incontri e pensieri» (Di venerdì 24 aprile 2020) Una pedalata di 4000 km tra Santiago del Cile e Buenos Aires, tra musica, poesie, panorami mozzafiato e sudore, tra guanacos e lama, stupore primordiale e natura a perdifiato. Protagonista dell’impresa è il nostro Jovanotti, da sempre amante dei viaggi e della bicicletta, che ha ripreso 40 giorni di attraversata in solitaria con un telefonino e una videocamera. Il suo «docutrip», dal titolo Non voglio cambiare pianeta, è disponibile dal 24 aprile in 16 puntate (da 15 minuti) su Rai Play. Leggi su vanityfair (Di venerdì 24 aprile 2020) Una pedalata di 4000 km tra Santiago del Cile e Buenos Aires, tra musica, poesie, panorami mozzafiato e sudore, tra guanacos e lama, stupore primordiale e natura a perdifiato. Protagonista dell’impresa è il nostro Jovanotti, da sempre amante dei viaggi e della bicicletta, che ha ripreso 40 giorni di attraversata in solitaria con un telefonino e una videocamera. Il suo «docutrip», dal titolo Non voglio cambiare pianeta, è disponibile dal 24 aprile in 16 puntate (da 15 minuti) su Rai Play.

Fprime86 : RT @tuttosport: #Jovanotti: 'Vi racconto il mio viaggio in bici da Santiago a Buenos Aires' - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Jovanotti: 'Vi racconto il mio viaggio in bici da Santiago a Buenos Aires' - tuttosport : #Jovanotti: 'Vi racconto il mio viaggio in bici da Santiago a Buenos Aires' - infoitcultura : Jovanotti: 'Vi racconto il mio viaggio in bici da Santiago a Buenos Aires' - chiarazaupa80 : @AugustoBaldoni Bel Racconto:di strade,di fatica,di condivisione.Anche grazie a questo si riesce ad evadere, volare… -