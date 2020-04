Josè Carreras/ Ecco cosa lo legava al tenore Luciano Pavarotti (Di venerdì 24 aprile 2020) José Carreras, il tenore fu legatissimo a Luciano Pavarotti tanto da terminare la sua carriera poco dopo la morte del collega. Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 24 aprile 2020) José, ilfu legatissimo atanto da terminare la sua carriera poco dopo la morte del collega.

paoloigna1 : Jose Carreras - Turandot - Non piangere liu - Wfov921 : ?De' miei bollenti spiriti - José Carreras - SlipperLea : @LaSkilly Però hanno ragione: chi ascolta i Led Zeppelin (ma anche José Carreras) non li può ascoltare, proprio... - Madbassa : ? Giordano: Andrea Chénier - Act 1: Un Dì All'Azzurro Spazio / Eva Martón, José Carreras, Etc.; Giuseppe Patanè: Hu… -