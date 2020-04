Iva Zanicchi sul coronavirus | “Ci ha lasciato morte e distruzione | ma…”

Leggi su lanostratv

(Di venerdì 24 aprile 2020) Epidemia da, Iva: “Ci ha, ma vorrei ci lasciasse quel senso di solidarietà” Il settimanale Vero ha chiesto a vari vip un’opinione su questa epidemia dain Italia. E tra questi ha detto la sua anche la popolare cantante, conduttrice e opinionista Iva. Quest’ultima, come tutti, ha subito dichiarato che questo periodo di quarantena non è certo facilissimo. E sulha poi voluto confessare di sperare possa insegnare qualcosa a tutti: “Mi piacerebbe che questo virus ci insegnasse qualcosa…Ci ha, ma vorrei che ci lasciasse anche quel senso di comunione ritrovato, di solidarietà e di amicizia…” Questo virus potrebbe servire in qualche modo per essere tutti più buoni come vorrebbe Iva? Oppure quando ...