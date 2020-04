“Instafra” è il nuovo singolo del rapper senza volto Grigio Crema

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 24 aprile 2020) Da oggi, venerdì 24 aprile, è disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali “INSTAFRA” (LaPOP), ildiprodotto in collaborazione con BOYREBECCA. “Instafra” nasce dalla collaborazione con Boyrebecca, una delle promesse nascenti del panorama musicale italiano del 2020. Il brano ha un suono scuro e tetro, il tappeto musicale è un beat in stile trap con una melodia di pianoforte classico e due batterie molto aggressive. I due artisti affrontano una tematica attuale e complessa: in un mondo che ormai è figlio di Instagram e dei social media, riusciremo a riprenderci le nostre esistenze e i nostri percorsi spiritualilasciarci intaccare dalle apparenze? «“Instafra” è un brano che ho scritto circa un paio di anni fa – raccontaa ...