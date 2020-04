Innovazione | Targa Lite | soluzione per ridurre sprechi flotte aziendali

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 aprile 2020) Roma, 24 apr. (Labitalia) -Telematics ha reso disponibile sul mercato una nuovaper individuare eglidellenel rispetto della privacy:. Attraverso la telematica,permette alle aziende ed in particolare ai fleet manager di evidenziare i costi solitamente non contabilizzati e glilegati all'utilizzo della flotta, di gestire in modo efficiente i rifornimenti di carburante e di ottimizzare i costi legati alla manutenzione della flotta stessa. Il tutto senza bisogno di geolocalizzazione e quindi nel rispetto della privacy dei singoli driver.Con riguardo aglisi prefigge di ridurne due in particolare: il primo, legato all'uso dei veicoliche permette ai fleet manager di quantificare i chilometri effettuati per scopi non lavorativi o extra attività professionale, in modo da ...