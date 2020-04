"Iniettarsi candeggina nel corpo". Trump fuori controllo: la "ricetta" anti-virus. Negli Usa si scatena il delirio (Di venerdì 24 aprile 2020) Un Donald Trump fuori controllo, quello che si è presentato nella mattinata italiana a fare il consueto punto stampa sul coronavirus. Già, perché il presidente degli Stati Uniti si è lanciato in una serie di suggerimenti su come sconfiggere la pandemia. Suggerimenti che però risultano sconcerntanti. In buona sostanza, ipotizza l'uso di luce solare e raggi ultravioletti (e fin qui passi), ma soprattutto di disinfettante iniettato nel corpo per uccidere il Covid-19. Incredibile ma vero, il presidente ha suggerito di testare iniezioni di ultravioletti, disinfettanti e candeggina per verificare se uccidono il virus. "Vedo che il disinfettante lo fa sparire in un minuto - ha detto Trump -. Un minuto! C'è un modo in cui possiamo fare qualcosa, tramite un'iniezione all'interno del corpo? Sarebbe interessante verificarlo". Dunque, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 aprile 2020) Un Donald, quello che si è presentato nella mattinata italiana a fare il consueto punto stampa sul corona. Già, perché il presidente degli Stati Uniti si è lanciato in una serie di suggerimenti su come sconfiggere la pandemia. Suggerimenti che però risultano sconcernt. In buona sostanza, ipotizza l'uso di luce solare e raggi ultravioletti (e fin qui passi), ma soprattutto di disinfettante iniettato nelper uccidere il Covid-19. Incredibile ma vero, il presidente ha suggerito di testare iniezioni di ultravioletti, disinfettper verificare se uccidono il. "Vedo che il disinfettante lo fa sparire in un minuto - ha detto-. Un minuto! C'è un modo in cui possiamo fare qualcosa, tramite un'iniezione all'interno del? Sarebbe interessante verificarlo". Dunque, ...

