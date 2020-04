In Veneto Zaia ha tolto tutte le restrizioni rimaste (Di venerdì 24 aprile 2020) Parola d'ordine "raschiare il fondo del barile" del Dpcm del 10 aprile e "aprire tutto il possibile". Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha presentato a sorpresa una nuova ordinanza per "togliere tutte le restrizioni rimaste". "Siamo andati a raschiare sul fondo del barile con lucidità e considerando un trend positivo che dura ormai da due settimane", ha spiegato. "Noi raschiamo il fondo del barile aprendo tutto l'apribile anche esponendoci a qualche ricorso ma la mia preghiera ai cittadini è di non abbassate la guardia". "Il modello matematico che abbiamo dice che entro i primi, metà maggio, dovremmo andare verso zero contagi se non cambiano le condizioni", ha rivendicato. L'ordinanza prevede che tutto il take away e l'asporto riprenda a funzionare previa ordinazione online se possibile e garantendo ingressi per il ritiro dei prodotti ... Leggi su agi Coronavirus - il Veneto pensa già alla fase 3. Luca Zaia annuncia una nuova ordinanza con riaperture : dai cimiteri al cibo d’asporto

Nuova ordinanza Regione Veneto/ Testo Zaia : take away - lavori pubblici e cimiteri

Coronavirus - la Fase 2 in Veneto parte in anticipo. Zaia : «Spero di aprire tutto l’apribile. Non chiuderò gli anziani in casa» – Video (Di venerdì 24 aprile 2020) Parola d'ordine "raschiare il fondo del barile" del Dpcm del 10 aprile e "aprire tutto il possibile". Il governatore del, Luca, ha presentato a sorpresa una nuova ordinanza per "toglierele". "Siamo andati a raschiare sul fondo del barile con lucidità e considerando un trend positivo che dura ormai da due settimane", ha spiegato. "Noi raschiamo il fondo del barile aprendo tutto l'apribile anche esponendoci a qualche ricorso ma la mia preghiera ai cittadini è di non abbassate la guardia". "Il modello matematico che abbiamo dice che entro i primi, metà maggio, dovremmo andare verso zero contagi se non cambiano le condizioni", ha rivendicato. L'ordinanza prevede che tutto il take away e l'asporto riprenda a funzionare previa ordinazione online se possibile e garantendo ingressi per il ritiro dei prodotti ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Zaia: 'In Veneto è già aperto il 40% delle imprese' #coronavirusitalia - fanpage : Il Veneto toglie tutte le restrizioni: l’ordinanza di Zaia #24aprile - SkyTG24 : #Coronavirus #Zaia ha firmato una nuova ordinanza per 'togliere tutte le restrizioni rimaste” ?? - FiammaFrancesca : RT @vitalbaa: Attenzione: Zaia si limita ad allentare misure che in Veneto erano più stringenti di quelle nazionali, allineando a queste ul… - matteo3io : @xFister @paraculopignolo @stoinincognito Se ho letto bene Zaia per il Veneto firma un'ordinanza che da domani si p… -