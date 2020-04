In Veneto la fase 2 inizia prima | sì al take away e riaprono i cimiteri Zaia | “Il

(Di venerdì 24 aprile 2020) La nuova ordinanza del governatore leghista: “Apriamo tutto l'apribile”. Via libera alla vendita di cibo da asporto in ristoranti, pasticcerie e gelaterie

fattoquotidiano : Coronavirus, il Veneto pensa già alla fase 3. Luca Zaia annuncia una nuova ordinanza con riaperture: dai cimiteri a… - sole24ore : Fase 2, Milano riparte con auto a 30 all’ora e più ciclabili - sologiuma : RT @BrianoGianluca: Zaia apre tutto !!! prima i soldi che la salute dei cittadini !!! Ma presto dovrebbe essere lanciata una nuova cabina d… - BrianoGianluca : Zaia apre tutto !!! prima i soldi che la salute dei cittadini !!! Ma presto dovrebbe essere lanciata una nuova cabi… - sirenasong1 : RT @FabyP_69: Coronavirus, il Veneto pensa già alla fase 3. Luca Zaia annuncia una nuova ordinanza con riaperture: dai cimiteri al cibo d'a… -

Ultime Notizie dalla rete : Veneto fase

UDINE. C’è un termine inglese che gli gira per la testa quando gli porgiamo la domanda: quella sul come sarà la ripresa, la fase 2 e la fase 3 post emergenza coronavirus. Poi lo trova. «Ah, sì: groggy ...È sempre una bella occasione poter conversare con Gp Cremonini. Uomo dalla vita intensa, musicista giramondo e ora ristoratore con una grande anima e l'accoglienza nel sangue. L'avevamo incontrato, in ...