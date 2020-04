In Toscana 97 nuovi casi, 19 decessi e 116 guarigioni (Di venerdì 24 aprile 2020) In Toscana sono 8.877 i casi di positività al Coronavirus, 97 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono l’1,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. Le persone complessivamente guarite salgono a 2.002 (più 116 rispetto a ieri, + 6,2%). I test eseguiti hanno raggiunto quota 121.336, 3.159 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 4.649. Si registrano 19 nuovi decessi: 9 uomini e 10 donne, con un’età media di 81,8 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della protezione civile - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Di seguito i casi di positività sul territorio, con la variazione rispetto a ieri; questi si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi. Sono 2.849 i casi ... Leggi su iltirreno.gelocal In Toscana 97 nuovi casi - 19 decessi e 116 guarigioni

Coronavirus in Toscana : 19 morti - oggi 24 aprile. E 97 nuovi contagi. Ma ben 116 guarigioni

