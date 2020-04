In Spagna il ministero della Salute ferma il calcio: «rispetti le regole per i tamponi, come tutti» (Di venerdì 24 aprile 2020) Avevano ragioni i calciatori spagnoli. La Liga aveva fatto il passo più lungo della gamba, in nome di una pretesa di potere che in realtà non è basato sul nulla. È vero che il calcio è un’industria. Ma essere un’industria non ti autorizza scavalcare le leggi di uno Stato. È un principio elementare che il calcio e i suoi laudatores fanno fatica a metabolizzare. Non sempre accade quel che è successo a Torino, quando Higuain si è presentato all’aeroporto ed è riuscito a partire per l’Argentina. In questo mese sono cambiate un po’ di cose. Non è il momento di avallare iniquità sociali quando ogni Paese continua a contare almeno 350 morti al giorno. I club spagnoli avevano fissato per martedì prossimo – 28 aprile – una serie di test (tamponi) per i calciatori delle ... Leggi su ilnapolista Spagna - ministero della Salute : «No a tamponi indiscriminati ai calciatori - solo se sintomatici»

Coronavirus – Spagna - Sanchez : “Epidemia è sotto controllo”. Francia : infetti 1400 dipendenti del ministero Interno. La tedesca CureVac : “A giugno inizio test vaccino”. Usa - 2mila morti in 24 ore

Coronavirus - in Usa 2mila morti in 24 ore. Spagna - “presto fase 2”. In Francia contagiati 1400 dipendenti del ministero dell’Interno. La tedesca CureVac : “A giugno inizio test vaccino in Belgio e Germania” (Di venerdì 24 aprile 2020) Avevano ragioni i calciatori spagnoli. La Liga aveva fatto il passo più lungogamba, in nome di una pretesa di potere che in realtà non è basato sul nulla. È vero che ilè un’industria. Ma essere un’industria non ti autorizza scavalcare le leggi di uno Stato. È un principio elementare che ile i suoi laudatores fanno fatica a metabolizzare. Non sempre accade quel che è successo a Torino, quando Higuain si è presentato all’aeroporto ed è riuscito a partire per l’Argentina. In questo mese sono cambiate un po’ di cose. Non è il momento di avallare iniquità sociali quando ogni Paese continua a contare almeno 350 morti al giorno. I club spagnoli avevano fissato per martedì prossimo – 28 aprile – una serie di test () per i calciatori delle ...

ItalyinSPA : ?? #COVID19 | Nuovi voli speciali @neos_air da #Tenerife per #Fiumicino e #Malpensa (29 e 30 aprile). Prenotazioni… - napolista : In Spagna il ministero della Salute ferma il calcio: «rispetti le regole per i tamponi, come tutti» I club costret… - GrecoAgostino63 : RT @ItalyinSPA: ?? #COVID19 | Nuovi voli speciali @neos_air da #Tenerife per #Fiumicino e #Malpensa (29 e 30 aprile). Prenotazioni ?? https… - MusticaG : Stop inaspettato per la #Liga: in #Spagna il Ministero della Salute ha ordinato alle società di bloccare i preparat… - SalomoniCris : RT @ItalyinSPA: ?? #COVID19 | Nuovi voli speciali @neos_air da #Tenerife per #Fiumicino e #Malpensa (29 e 30 aprile). Prenotazioni ?? https… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna ministero Spagna, ministero della Salute: «No a tamponi indiscriminati ai calciatori, solo se sintomatici IlNapolista CORONAVIRUS LIGA/ Tamponi ai giocatori rinviati: il governo temporeggia sulla ripresa

Pure nel campionato spagnolo, nonostante il perdurare dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus ... il tutto chiaramente in attesa che la politica, e per la recisione il Ministro della Salute, ...

Via del Librai sul web, oltre 25 mila contatti nel primo giorno

“Voglio esprimere il mio ringraziamento e la mia gratitudine al ministro Franceschini perché la sua lettera è una lettera che ... L’Instituto Cervantes di cultura spagnola; sei Istituti scolastici e ...

Pure nel campionato spagnolo, nonostante il perdurare dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus ... il tutto chiaramente in attesa che la politica, e per la recisione il Ministro della Salute, ...“Voglio esprimere il mio ringraziamento e la mia gratitudine al ministro Franceschini perché la sua lettera è una lettera che ... L’Instituto Cervantes di cultura spagnola; sei Istituti scolastici e ...