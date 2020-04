In Olanda dichiarato lo stop definitivo al campionato, Scudetto non assegnato (Di venerdì 24 aprile 2020) Conclusa l’Eredivisie. La Federazione ha annunciato la chiusura della stagione per l’emergenza coronavirus. AMSTERDAM (Olanda) – Conclusa l’Eredivisie. La Federazione olandese ha deciso di approvare la decisione delle Leghe di chiudere la stagione in anticipo per l’emergenza coronavirus senza assegnare lo Scudetto con lo stop anche per quanto riguarda promozioni e retrocessioni. Sono stati 16 i voti a favore di questa soluzione mentre 9 i contrati e 9 le schede bianche. Nessuna opposizione da parte dell’Uefa visto che il Governo ha decretato lo stop delle attività sportive fino al 1° settembre. Stagione ‘congelata’ in Olanda Stagione ‘congelata in Olanda. La Federcalcio locale ha optato per non assegnare lo Scudetto ma soprattutto ha fermato promozioni e retrocessioni. Verdetti definiti, quindi, con le ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 24 aprile 2020) Conclusa l’Eredivisie. La Federazione ha annunciato la chiusura della stagione per l’emergenza coronavirus. AMSTERDAM () – Conclusa l’Eredivisie. La Federazione olandese ha deciso di approvare la decisione delle Leghe di chiudere la stagione in anticipo per l’emergenza coronavirus senza assegnare locon loanche per quanto riguarda promozioni e retrocessioni. Sono stati 16 i voti a favore di questa soluzione mentre 9 i contrati e 9 le schede bianche. Nessuna opposizione da parte dell’Uefa visto che il Governo ha decretato lodelle attività sportive fino al 1° settembre. Stagione ‘congelata’ inStagione ‘congelata in. La Federcalcio locale ha optato per non assegnare loma soprattutto ha fermato promozioni e retrocessioni. Verdetti definiti, quindi, con le ...

