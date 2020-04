Il Segreto, il grande ritorno di Donna Francisca: il momento che i fan della soap aspettavano è arrivato (Di venerdì 24 aprile 2020) Il Segreto, le anticipazioni delle puntate dal 27 aprile al 2 maggio. Il Segreto è una delle soap più amate e seguite degli ultimi tempi dunque per gli appassionati quella in arrivo è un’anticipazione col botto. Pare infatti che, nelle puntate che andranno in onda tra il 27 aprile e il 2 maggio, Francisca Montenegro ritorni a Puente Viejo. Ma Francisca non dirà nulla a nessuno. L’unica a sapere che Francisca Montenegro tornerà a Puente Viejo è Isabel che poi deciderà di ospitarla a La Habana. Ma se già fin qui vi sembrava una bomba, non sapete ancora tutto. Già perché in un dialogo salterà fuori che la marchesa è la cugina di Salvador Castro. Insomma, roba grossa. Una cosa non è chiara: perché la Montenegro ha deciso di tornare a Puente Viejo? Un motivo ce l’ha eccome: ... Leggi su caffeinamagazine VIVI E LASCIA VIVERE/ Anticipazioni 23 aprile : il grande segreto dei Ruggero

