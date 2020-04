IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di lunedì 27 aprile 2020 (Di venerdì 24 aprile 2020) anticipazioni puntata n. 135 de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di lunedì 27 aprile 2020:Leggi anche: Una vita, anticipazioni 26 e 27 aprile: RAMON non vuole raccontare la verità su CELIASalvatore (Emanuel Caserio) ha scritto una lettera a Gabriella (Ilaria Rossi)… Agnese (Antonella Attili) intercetta la lettera scritta da Salvatore per Gabriella, che avrebbe compromesso il futuro della storia tra il figlio e la giovane stilista. Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker), pur convinto della sua decisione di sposare Ludovica (Giulia Arena), vuole compiere un ultimo atto d’amore nei confronti di Angela Barbieri (Alessia Debandi), aiutandola a ricongiungersi con il figlioletto. Con la puntata del 27 aprile, si concludono gli episodi inediti de Il PARADISO DELLE SIGNORE finora realizzati. Il PARADISO DELLE SIGNORE: tutte le nostre news anche su Instagram ... Leggi su tvsoap Il Paradiso delle Signore : anticipazioni ultima puntata lunedì 27 aprile 2020

Il paradiso delle signore - Gabriella : “Lei e Salvatore hanno sbagliato”

