“Il mio video intimo girato a 16 anni finito sui cellulari di 77mila persone”: storia di una vittima di Revenge Porn (Di venerdì 24 aprile 2020) Revenge Porn, la storia di D.A.: “Il mio video intimo girato a 16 anni finito su 77mila cellulari” D.A. ha 19 anni, è nata e cresciuta in provincia di Cosenza e dallo scorso settembre si è trasferita a Milano per studiare Fashion Design al Politecnico. Cerca anche di farsi strada nel Photomodelling e sta studiando recitazione. La ragazza sta inseguendo i propri sogni in Lombardia, nella terra della Moda. Ma a inseguire lei è un incubo. Nell’aprile del 2017 il suo partner realizza con lei un video intimo, che nel giro di tre anni gira dappertutto. Nel liceo che frequenta e in tutti gli istituti d’Italia. Le crolla il mondo addosso. Ma non si dà per vinta. E decide di raccontare la propria storia, per dare coraggio a chi è vittima di Revenge Porn. “È importante sottolineare che io non mi sono mai sentita in colpa. Il ... Leggi su tpi Elena Santarelli prima di Italia Sì ammette : “Il mio chirurgo estetico…”

L’epidemiologo Matteo Bassetti spiega perché “il Coronavirus sta perdendo forza e non è più aggressivo”

Fabrizio Moro | “Il mio rimorso - film su un pugile e i miei figli” (Di venerdì 24 aprile 2020) Revenge Porn, ladi D.A.: “Il mioa 16su” D.A. ha 19, è nata e cresciuta in provincia di Cosenza e dallo scorso settembre si è trasferita a Milano per studiare Fashion Design al Politecnico. Cerca anche di farsi strada nel Photomodelling e sta studiando recitazione. La ragazza sta inseguendo i propri sogni in Lombardia, nella terra della Moda. Ma a inseguire lei è un incubo. Nell’aprile del 2017 il suo partner realizza con lei un, che nel giro di tregira dappertutto. Nel liceo che frequenta e in tutti gli istituti d’Italia. Le crolla il mondo addosso. Ma non si dà per vinta. E decide di raccontare la propria, per dare coraggio a chi è vittima di Revenge Porn. “È importante sottolineare che io non mi sono mai sentita in colpa. Il ...

astro_luca : #Earthday I'm lucky. That's my planet. That's my home. Sono fortunato. Quello è il mio pianeta. Quella è casa mia. - borghi_claudio : Il commento migliore sul disastro di ieri, presentato con sempre più fatica come un trionfo dalla propaganda di reg… - fbernardeschi : Nelle ultime settimane ho ricevuto molti messaggi e letto storie di persone in difficoltà. Anche solo nel fare la s… - IAmTheGlitch_ : Rendiamo illegali gli incontri con i clienti il venerdì pomeriggio per favore, a questi livelli già è tanto se mi r… - giannir12182538 : O magnanimo despota concedi al buon combattitor l'ombra del Lauro, ei sarà giovane ancor dagli le rive i boschi i… -