Il manifesto di Vargas Llosa per impedire che la pandemia diventi un pretesto per

(Di venerdì 24 aprile 2020) Che lanon sia unper l’autoritarismo. È questo il titolo delredatto dal premio Nobel per la letteratura Marioe pubblicato sul sito della sua Fundación Internacional para la Libertad (FIL). Noi firmatari condividiamo la preoccupazione per ladi Covid-19 che ha provocato una gran quantità di contagi e morte in tutto il mondo, e estendiamo la nostra solidarietà alle famiglie in lutto. Mentre i lavoratori della sanità pubblica e privata combattono il coronavirus valorosamente, molti governi adottano misure che restringono indefinitamente libertà e diritti di base. Invece di alcune comprensibili restrizioni alla libertà, in vari paesi impera un confinamento con minime eccezioni, la impossibilità di lavorare e produrre, e la manipolazione informativa. Alcuni governi hanno ...