Il Governo istituisce il Ministero della Verità (Di venerdì 24 aprile 2020) La denuncia di Massimo Mazzucco della nascita di una sorta di Ministero della Verità, a nome anche di tanti altri Editori e giornalisti fuori dal coro, è apparsa pochi giorni addietro sul canale YouTube ControTv. Il video, solo sul profilo Facebook di Mazzucco, ha raggiunto ben 9.000 mi piace e oltre 10.000 condivisioni. Mentre su YouTube supera le 710.000 visualizzazioni e i 26.000 mi piace. Il video inizia così : « La tenaglia della censura sta per stringersi sulla Rete e sulle voci (...) - Tribuna Libera / Informazione, Ministero, Verità, Fake news, Coronavirus Leggi su feedproxy.google (Di venerdì 24 aprile 2020) La denuncia di Massimo Mazzucconascita di una sorta diVerità, a nome anche di tanti altri Editori e giornalisti fuori dal coro, è apparsa pochi giorni addietro sul canale YouTube ControTv. Il video, solo sul profilo Facebook di Mazzucco, ha raggiunto ben 9.000 mi piace e oltre 10.000 condivisioni. Mentre su YouTube supera le 710.000 visualizzazioni e i 26.000 mi piace. Il video inizia così : « La tenagliacensura sta per stringersi sulla Rete e sulle voci (...) - Tribuna Libera / Informazione,, Verità, Fake news, Coronavirus

_quint11 : @jnterista494_4 Metti il naso fuori dalla provincia di Catanzaro e magari vedi che la durezza delle chiusure è dire… - IoCivico : @luisellacost @fuoridalcorotv Poi si contraddice perché come fa il governo a mandare i controlli se nessuno istitui… - noitre32 : RT @francescatotolo: Mentre l’#Anpi sta facendo le prove per cantare #BellaCiao e il governo #Conte istituisce 15 #TaskForce per fronteggia… - eccomiquasonoio : RT @francescatotolo: Mentre l’#Anpi sta facendo le prove per cantare #BellaCiao e il governo #Conte istituisce 15 #TaskForce per fronteggia… - taberlet : RT @francescatotolo: Mentre l’#Anpi sta facendo le prove per cantare #BellaCiao e il governo #Conte istituisce 15 #TaskForce per fronteggia… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo istituisce Il Governo istituisce il Ministero della Verità AgoraVox Italia Il Governo istituisce il Ministero della Verità

Il Governo vara il Decreto che istituisce il Ministero della Verità Subito dopo – il 4 aprile [scarica qui il Decreto Ministeriale “Istituzione Unità di monitoraggio”] – è stata istituita l’ennesima ...

Coronavirus, governo: restrizioni non saranno stravolte. Dal 4 maggio si allenta il lockdown, prime aperture dal 27 aprile

“Il piano – chiarisce il governo – prevede un allentamento delle restrizioni ... Mentre sulla scuola e le famiglie vengono incentivate specifiche misure ma non si entra nello specifico perché il ...

Il Governo vara il Decreto che istituisce il Ministero della Verità Subito dopo – il 4 aprile [scarica qui il Decreto Ministeriale “Istituzione Unità di monitoraggio”] – è stata istituita l’ennesima ...“Il piano – chiarisce il governo – prevede un allentamento delle restrizioni ... Mentre sulla scuola e le famiglie vengono incentivate specifiche misure ma non si entra nello specifico perché il ...