Il Giorno della Liberazione al tempo del coronavirus

Ultime Notizie dalla rete : Giorno della 25 aprile, la mappa dei supermercati aperti e chiusi nel giorno della Liberazione QuiFinanza Coronavirus, in Toscana continua il trend discendente dei nuovi casi: oggi 80. 18 i decessi. 58 guarigioni, tutte virali

Per il terzo giorno consecutivo i nuovi casi sono meno di 100 ... Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale – relativi all’andamento ...

Coronavirus Ravenna 24 aprile, nessun decesso e solo 7 nuovi malati

Ravenna, 24 aprile 2020 – E' una buona giornata a Ravenna nell'ambito dell'emergenza Coronavirus che non dà ...

