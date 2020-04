Il fumo protegge dal Coronavirus secondo la prima pagina di Libero: messaggio pericoloso ad oggi (Di venerdì 24 aprile 2020) Il titolo e la prima pagina di un giornale, come nel caso di Libero oggi 24 aprile, rappresentano un fattore cruciale nell’attirare l’attenzione del lettore, al punto che “il fumo protegge dal Coronavirus” e tutti i derivati da un annuncio del genere rappresentano un pericolo da analizzare con grande concentrazione. Come se non bastassero i problemi commerciali che rischiano di coinvolgere il giornale in questione, dopo le infelici uscite di Feltri e la reazione di tante edicole del Sud menzionata ieri, bisogna scendere più in profondità su questa storia. Cosa dice la prima pagina di Libero sul fumo che protegge dal Coronavirus Sostanzialmente, la prima pagina di Libero ci sbatte in faccia uno di quei titoli forti che mettono i brividi. Il fumo protegge dal Coronavirus o, citando testualmente la scelta della testata diretta dallo stesso Vittorio ... Leggi su bufale FAKE NEWS/ Il fumo protegge dal Covid-19? Ecco i numeri che smentiscono la Francia

Il fumo protegge dal coronavirus? No - l'Oms fa chiarezza sull'ipotesi (controversa) di uno studio

