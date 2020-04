Il Film Club della quarantena (Di sabato 25 aprile 2020) È lunedì mattina, vado in soffitta, diventata la mia libreria, ufficio, angolo di meditazione, e accendo il computer. Entro in Google Meet, accedo al link e sento subito un ‘bip’ che mi annuncia la presenza di uno studente che vuole entrare. Poi un altro. E un altro ancora. I ‘bip’ continuano finché arriviamo ad una trentina di partecipanti e il Film Club può avere inizio. Insegno all’Università di Ca’ Foscari di Venezia. Siamo tutti a casa dalla fine di febbraio. … Continua L'articolo Il Film Club della quarantena proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto Jared Leto crea un 'cineclub della quarantena' per guardare i film in streaming con i fan

The Film Club : 100 film in streaming gratis anti-quarantena da Coronavirus

