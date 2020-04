Il decreto Cura Italia è legge. La Camera lo ha approvato con 229 Sì. M5S: “25 miliardi per contrastare le criticità più immediate”. Ecco cosa prevede (Di venerdì 24 aprile 2020) La Camera ha approvato il decreto Cura Italia con 229 sì, 123 no e 2 astenuti. Montecitorio ha confermato così il testo che era stato già approvato dal Senato che è dunque legge. “Abbiamo approvato il decreto ‘Cura Italia’ – scrive il Movimento sul Blog delle Stelle – , il primo fondamentale passo per affrontare l’emergenza nazionale da grande Paese quale siamo. Un intervento massiccio da 25 miliardi per contrastare le criticità più immediate di una pandemia mondiale che gli Italiani stanno affrontando con coraggio, sacrifici e sforzi enormi”. “Abbiamo voluto allargare la nostra azione economica – aggiungono dal M5S – a tutto il territorio nazionale, finanziando settori vitali come la sanità e il mantenimento dei livelli occupazionali in tutto il Paese, grazie ... Leggi su lanotiziagiornale Cura Italia è legge/ Camera - decreto approvato con 229 sì. M5s : "Primo passo"

Coronavirus - il Cura Italia per le famiglie : tutti gli aiuti previsti dal decreto

Decreto cura Italia : il processo 'da casa' è legge (Di venerdì 24 aprile 2020) Lahailcon 229 sì, 123 no e 2 astenuti. Montecitorio ha confermato così il testo che era stato giàdal Senato che è dunque. “Abbiamoil’ – scrive il Movimento sul Blog delle Stelle – , il primo fondamentale passo per affrontare l’emergenza nazionale da grande Paese quale siamo. Un intervento massiccio da 25per contrastare le criticità più immediate di una pandemia mondiale che glini stanno affrontando con coraggio, sacrifici e sforzi enormi”. “Abbiamo voluto allargare la nostra azione economica – aggiungono dal M5S – a tutto il territorio nazionale, finanziando settori vitali come la sanità e il mantenimento dei livelli occupazionali in tutto il Paese, grazie ...

fanpage : ?? ULTIM'ORA C'è il via libera al Decreto Cura Italia - Agenzia_Ansa : Coronavirus, decreto Cura-Italia: la Camera boccia l'odg di Fdi che chiedeva di impegnare il governo a non usare in… - Montecitorio : Decreto #CuraItalia, via libera definitivo della Camera con 229 voti favorevoli, 123 contrari e 2 astenuti. Cosa pr… - crippa5stelle : RT @RicRicciardi: Il mio intervento sull'accusa di alto tradimento al Premier Giuseppe Conte, sulla propaganda dell'opposizione e sul MES d… - Maicolciotti : Cura Italia: la Camera ha approvato il decreto, è legge - Politica - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : decreto Cura Decreto Cura Italia, di quali misure possono beneficiare le famiglie? TGCOM Cura Italia, decreto approvato dalla Camera, ora è legge

Con 229 voti a favore, 123 contrari e 2 astenuti la Camera ha approvato il Decreto Cura Italia che ora è legge. Il Governo stanzia 25 miliardi per contrastare l'emergenza Covid-19 e per il ...

La Rete delle partite Iva si fa sentire: dall’Abruzzo migliaia di lettere per protestare contro il Cura Italia

Sono partite da tutto l’Abruzzo migliaia di missive indirizzate ai vertici dello Stato (Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio e Presidenti di Camera e Senato) per protestare contro gli ...

Con 229 voti a favore, 123 contrari e 2 astenuti la Camera ha approvato il Decreto Cura Italia che ora è legge. Il Governo stanzia 25 miliardi per contrastare l'emergenza Covid-19 e per il ...Sono partite da tutto l’Abruzzo migliaia di missive indirizzate ai vertici dello Stato (Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio e Presidenti di Camera e Senato) per protestare contro gli ...