Il debutto impeccabile dell’infanta Sofia di Spagna al tempo del coronavirus

(Di venerdì 24 aprile 2020) L’infanta Sofia di Spagna, 12 anni, ha fatto il suo debutto ufficiale. Nel «Giorno del libro» organizzato dal Círculo de Bellas Artes di Madrid, che quest’anno si è celebrato online a causa della pandemia da coronavirus, la figlia minore di re Felipe VI e Letizia Ortiz, e la sorella maggiore, la futura regina Leonor, 14, dal Palazzo della Zarzuela hanno letto online alcuni brani del Don Chisciotte in omaggio a chi lotta in prima linea contro l’epidemia da coronavirus. Per Sofia, che he compirà 13 anni il prossimo 29 aprile, è stato un appuntamento importante: ha parlato in pubblico per la prima volta. E lo ha fatto due volte nello stesso giorno. Dopo la lettura del capolavoro di Cervantes, le due principesse hanno lanciato un messaggio, via social, alla Spagna martoriata dall’emergenza sanitaria.